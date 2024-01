Colpito alla testa da un treno mentre camminava vicino a un passaggio a livello: anziano muore sul colpo Un uomo di 70 anni è stato urtato alla testa da un treno in provincia di Pavia: l’anziano è morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia nella serata di ieri, sabato 6 gennaio, in provincia di Pavia. Un uomo è morto dopo essere stato urtato da un treno. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. A darne notizia è il quotidiano La Provincia Pavese.

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento dal giornale locale, l'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio: precisamente alle 18.30. L'uomo, che avrebbe avuto settant'anni, stava camminando sulla massicciata. Precisamente si trovava sulla linea ferroviaria Pavia-Vercelli, tra Castelnovetto e Nicorvo, molto vicino al passaggio a livello che c'è sulla strada provinciale Nicorvo-Castelnovetto.

Era molto buio ed è probabile che il conducente del treno non abbia visto l'anziano. La vittima è stata colpita violentemente alla testa: il corpo è stato scaraventato a diversi metri di distanza. È stato dato subito l'allarme, ma nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118 non c'era più nulla da fare.

Non si conosce ancora l'identità del settantenne: è stato infatti trovato senza alcun documento. Le forze dell'ordine sono quindi all'opera per cercare di identificarlo.