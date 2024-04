video suggerito

Chi era Luisa Astori, la 50enne morta nell’auto bloccata nel passaggio a livello e travolta da un treno Luisa Astori è morta lo scorso 23 aprile travolta da un treno al passaggio a livello di Cologne (Brescia). La 50enne viveva in paese e lavorava come addetta alle pulizie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luisa Astori (foto da Facebook)

Si chiamava Luisa Astori, la donna deceduta nella serata di martedì 23 aprile dopo essere stata travolta da un treno regionale in via Peschiera a Cologne (in provincia di Brescia). La 50enne si trovava a bordo della sua auto ferma sui binari, bloccata tra le sbarre del passaggio a livello, quando il convoglio l'ha colpita. Viveva proprio a Cologne e in molti la conoscevano, compreso il sindaco Carlo Chiari.

L'impatto con il treno regionale

L'impatto con il treno è avvenuto intorno alle 22:30 del 23 aprile, al passaggio a livello nella campagna di Cologne. La Suzuki di Astori era ferma sui binari di via Peschiera, per motivi che devono essere ancora chiariti. Il macchinista del regionale ha azionato il freno provando a evitare lo scontro: è riuscito a diminuire la velocità, ma non abbastanza da salvare la vita alla 50enne.

La polizia ferroviaria sta conducendo le indagini sul caso e, al momento, l'unica cosa chiara è che le sbarre del passaggio a livello hanno funzionato regolarmente. Uno dei punti centrali di questa vicenda riguarda il tempo che l'auto ha trascorso sui binari prima di venire travolta.

I resti dell'auto di Luisa Astori

Il 26 aprile si terrà il funerale di Astori

Come riporta il Giornale di Brescia, lo zio di Astori, ed ex storico presidente dell’Avis, Beppe Valnegri non crede che possa essersi trattato di un gesto volontario della 50enne: "Non si sarebbe mai fatta del male", ha dichiarato, "quando l'hanno trovata era ancora legata. Secondo me l’auto si è fermata, come era già capitato, e lei si è lasciata prendere dal panico". Informazioni preziose a riguardo potrebbero arrivare dalle analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Intanto, il magistrato ha già riconsegnato la salma di Astori alla sua famiglia. La 50enne lavorava a Cologne come addetta alle pulizie e viveva nel centro del paese insieme alla mamma e a uno dei fratelli. Domani, venerdì 26 aprile, si terranno i funerali nella chiesa della cittadina.