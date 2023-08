Si schianta con l’auto in piazza: aveva una patente falsa ed era ubriaco cinque volte oltre il limite Un uomo di 40 anni a Borgosatollo, in provincia di Brescia, è stato denunciato e multato perché ha guidato con una patente falsa e con un tasso alcolemico di oltre cinque volte il limite di legge.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo si è schiantato con un'automobile in piazza a Borgosatollo, comune di appena novemila abitanti che si trova nella provincia di Brescia. Le forze dell'ordine lo hanno trovato con un tasso alcolemico superiore di cinque volte rispetto al limite consentito e senza patente. Il quarantenne è stato così denunciato e sanzionato.

L'uomo è stato trovato con un tasso alcolemico elevato

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti perché gli era stato segnalato un incidente in piazza a Borgosatollo. Un uomo, un quarantenne, si era schiantato con un'automobile distruggendo l'arredo urbano. Fortunatamente non si sono registrate né vittime né feriti. Le forze dell'ordine, appena arrivate sul posto, hanno iniziato con i rilievi e soprattutto con l'accertamento delle condizioni della persona coinvolta.

Il quarantenne è stato trovato così con un tasso alcolemico elevato: gli esami tossicologici, infatti, hanno permesso di scoprire che aveva un tasso alcolemico molto alto. Aveva oltre 2,6 grammi per litro di sangue. Si tratta di un tasso che è oltre cinque volte il limite di legge che invece è di 0,5 grammi per litro.

Avrebbe avuto una patente falsa

Gli agenti della Locale hanno poi fatto un'altra scoperta: il conducente infatti non aveva con sé la patente di guida. Il quarantenne infatti avrebbe mostrato un documento che si è subito dopo rivelato falso. È stato così denunciato sia per guida in stato di ebbrezza che per possesso e fabbricazione di documenti falsi. Oltre ad avere una denuncia, all'uomo è stata sequestra l'auto e dovrà pagare un conto salatissimo: è stato infatti multato per più di cinquemila euro.