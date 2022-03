Si ribalta motoslitta e prende fuoco: morto un uomo, un altro trasferito in gravi condizioni Dramma a Livigno (Sondrio): una motoslitta si è ribaltata, è finita in una scarpata e ha preso fuoco. Uno dei due uomini, in sella al mezzo, è morto mentre l’altro è stato trasferito in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Tragico incidente a Livigno, comune in provincia di Sondrio. Una persona è morta mentre un'altra è rimasta gravemente ferita. L'episodio è avvenuto oggi, sabato 12 marzo, poco prima di mezzogiorno. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l'incidente.

La motoslitta si è ribaltata ed ha preso fuoco

In base alle prime informazioni ottenute, i due erano in sella a una motoslitta e si trovavano nei pressi della località Trepalle. Il mezzo era stato affittato poco prima in una località di villeggiatura. Per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato ed è finito in una scarpata. A un certo punto ha preso fuoco. È stato immediatamente lanciato l'allarme: sono quindi arrivati i vigili del fuoco del paese che hanno domato le fiamme e aiutato nelle operazioni di soccorso e il personale sanitario dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Uno dei due è morto sul colpo

I medici e i paramedici sono intervenuti con due eliambulanze: una è partita da Caiolo mentre l'altra da Trento. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per uno dei non è stato possibile far nulla: è stato dichiarato il decesso perché morto sul colpo. L'altro che si trovava con lui, dopo aver ricevuto cure sul posto, è stato trasferito in gravissime condizioni e in codice rosso in ospedale. Per il momento non si conoscono né l'età né le generalità delle due persone coinvolte. Sul posto ci sono anche i carabinieri per ricostruire l'episodio e capire cosa possa aver causato la perdita del controllo del mezzo.