Si presentano in Posta per spedire la droga: i dipendenti sentono un forte odore e chiamano i carabinieri Nei giorni scorsi nell’ufficio postale di Carate Brianza i dipendenti si sono insospettiti dopo aver sentito un forte odore provenire da un pacco: hanno chiamato i carabinieri che hanno trovato all’interno la droga.

A cura di Giorgia Venturini

Nessun corriere segreto e nessun piano studiato. Alcuni pusher hanno deciso di trasportare la cocaina affidando un pacco alla Posta. Tutto è accaduto nei giorni scorsi a Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza. Qui a insospettirsi che c'era qualcosa che non andava sono stati gli stessi dipendenti dell'ufficio postale: hanno sentito un forte odore e quindi si sono insospettiti.

I dipendenti quindi hanno chiesto immediatamente l'intervento dei carabinieri che una volta sul posto hanno preso in consegna il pacco postale. Una volta aperto i militari hanno trovato la droga: tre confezioni di cellophane contenenti hashish del peso complessivo di 158 grammi. Ora sono scattate le indagini per risalire al mittente e al destinatario del pacco. Al momento sembra certo che i nomi dei destinatari erano fittizi per questo saranno necessari tutti gli accertamenti per capire quali fossero le reali persone pronte a ricevere il pacco pieno di droga.