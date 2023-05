Si butta dal balcone con droga e contanti per scappare dai carabinieri: è grave Un uomo ieri giovedì 4 maggio a Cesano Boscone, alle porte di Milano, si è calato dal balcone con droga e contanti appena ha visto arrivare i carabinieri, ma i militari non erano lì per lui.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Si è calato dal balcone di casa con uno zaino con all'interno tutta la droga e i contanti che aveva in casa. Questo perché aveva visto arrivare i carabinieri nel suo palazzo. Il folle gesto però lo ha ferito gravemente. Tutto è accaduto ieri giovedì 4 maggio a Cesano Boscone, alle porte di Milano.

Si cala dal balcone e cade

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo appena ha visto entrare nel suo palazzo in via delle Ginestre i militari ha subito pensato fossero lì per lui. Così ha afferrato droga e contanti, il più che poteva, e ha cercato di scappare lanciandosi dal balcone. Durante la caduta però l'uomo si è ferito. Ad avvisare i militari di quello che stava accadendo è stato un residente del palazzo che ha visto l'uomo proprio mentre si stava calando dal balcone del terzo piano. Subito allora i carabinieri si sono precipitati a soccorrerlo e hanno scoperto quello che stava accadendo.

Sequestrata la droga e i contanti

L'uomo si era ferito alla spalla e al bacino. I carabinieri hanno chiamato il 118: i sanitari giunti sul posto hanno provveduto a medicare il fuggitivo prima di trasportarlo in ospedale. I militari nel frattempo hanno trovato lo zaino e scoperto la droga e i contanti: alla fine sono stati sequestrati 218 grammi di cocaina e 31.500 euro. L'uomo ha poi scoperto che i carabinieri erano arrivati nel suo palazzo per notificare un atto a un'altra persona, non a lui. L'altra persona però non era in casa.

Una volta in caserma i carabinieri hanno provveduto a fare tutti gli accertamenti del caso, in attesa di notificare l'atto anche alla persona per cui erano giunti in via delle Ginestre a Cesano Boscone.