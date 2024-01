Si preoccupa perché non riesce a sentire il fratello e va da lui: scavalca la recinzione ma rimane infilzato Un uomo di 38 anni è rimasto infilzato dal paletto di una recinzione mentre provava a scavalcarla: cercava di raggiungere la casa del fratello che non rispondeva al telefono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Ha provato a scavalcare la ringhiera della casa del fratello ma è rimasto infilzato. Il grave incidente è avvento nel pomeriggio di ieri lunedì primo gennaio in via Corsica a Brescia. Qui un 38enne era arrivato preoccupato perché il fratello non gli rispondeva. Così l'uomo ha provato a scavalcare la recinzione del palazzo in cui vive il fratello rimanendo però infilzato.

Stando alle prime informazioni durante il tentativo di raggiungere l'appartamento il 38enne si è conficcato un paletto di metallo nella gamba. Secondo quanto riportato da Brescia Today, l'uomo ha gridato e allertato i vicini di casa: in poco tempo sul posto si sono precipitati i sanitari con un'ambulanza e un'automedica. La vittima è stata soccorsa e medicata sul posto prima del trasporto al Civile di Brescia. Fortunatamente non è in gravi condizioni. Successivamente è emerso che il fratello era in casa e stava bene. Subito è stato allertato su quanto accaduto.