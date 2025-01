Si lancia in un torrente per sfuggire ai carabinieri: è scomparso, indagini in corso

video suggerito

Un uomo si è lanciato in un torrente in provincia di Sondrio: lo avrebbe fatto per sfuggire al controllo dei carabinieri. L'uomo non è stato però più ritrovato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 10 gennaio, un uomo è sfuggito al controllo dei carabinieri e si è lanciato nel torrente Masino, in provincia di Sondrio. È poi sparito nel nulla. I militari stanno indagando per trovarlo, identificarlo ma al momento senza successo.

Ieri pomeriggio i militari della stazione di Morbegno, che erano impegnati in un'attività di controllo che aveva l'obiettivo di contrastare i furti in alcune abitazioni che nelle ultime settimane si sono verificate nella provincia di Sondrio, hanno intercettato ad Ardenno un'automobile sospetta. Il veicolo era un mezzo di grossa cilindrata e aveva una targa straniera. L'automobile è stata trovata sulla strada statale dello Stelvio in direzione della bassa valle. I carabinieri lo hanno fermato nei pressi del ponte sul torrente Masino. Alla vista delle forze dell'ordine, il conducente ha improvvisamente frenato.

L'uomo avrebbe però abbandonato l'automobile e si sarebbe gettato nel greto del torrente. Approfittando del buio, è riuscito a far perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno provato subito a rintracciarlo e per farlo hanno chiesto anche il supporto della protezione civile. Questo anche perché l'area è particolarmente impervia. Nel frattempo alcuni militari hanno svolto altri approfondimenti. Hanno scoperto che il veicolo era stato rubato in provincia di Bergamo lo scorso dicembre. L'automobile è stata quindi sequestrata così da poter essere restituita al legittimo proprietario.

All'interno sono stati trovati alcuni oggetti e utensili: si stanno svolgendo alcune verifiche per capirne la provenienza. Nel frattempo si cerca anche di comprendere se vi siano collegamenti con i furti nelle abitazioni degli scorsi giorni.