Hanno finto di essere dei fattorini, superando così il videocitofono ed entrando nel condominio dove all'interno si trovava un laboratorio di orologi di lusso. Armati, hanno rapinato il negozio riuscendo a portare via un bottino da 400mila euro. È successo nella mattinata di ieri, venerdì 12 marzo, in via Faenza, nel quartiere Barona di Milano.

I malviventi hanno portato via trenta orologi

Stando a quanto riportato dal giornale MilanoToday, intorno alle 11, i malviventi sono entrati nel "TimeLab", un laboratorio di riparazione di orologi di lusso, fingendosi dei fattorini di Dhl. Tirate fuori le pistole hanno minacciato le due persone presenti, due uomini di 30 e 52 anni, e si sono fatti aprire la cassaforte. I ladri hanno colpito al volto il 52enne e poi hanno portato via circa trenta orologi dal valore di quattrocentomila euro. I due sono poi fuggiti via, ma hanno lasciato una pistola. Dagli accertamenti delle forze dell'ordine è emerso che il furto dell'arma era stato denunciato quasi venti anni fa.

Sono fuggiti a bordo di una macchina risultata rubata

I due sarebbero fuggiti a bordo di un'auto, anche questa rubata, che è stata poi trovata in via Crivelli a un chilometro dal laboratorio svaligiato. Sul posto della rapina sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 52enne, i carabinieri della compagnia Milano Porta Magenta e della stazione Milano Barona. Stando alle indagini dei carabinieri, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere, il colpo sarebbe stato studiato: il laboratorio infatti è nascosto e all'interno del condominio esistono numeri palazzi abitati.