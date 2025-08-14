Si filma mentre scappa dalla polizia a Milano: “Vogliono tamponarmi, la galera non mi fa paura”: arrestato

La polizia locale di Milano ha arrestato un 24enne per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo sarebbe scappato a tutta velocità lungo viale Monza a Milano all’alba del 13 agosto al termine di un controllo e ha filmato l’inseguimento, durato 10 minuti, con il proprio cellulare.

Un 24enne è stato arrestato all'alba di ieri, mercoledì 13 agosto, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento durato circa 10 minuti. Il giovane stava viaggiando con un'auto a noleggio lungo viale Monza a Milano quando è stato fermato per un controllo. Dopo gli accertamenti antidroga e alcol, che hanno dato esito negativo, si sarebbe lanciato a tutta velocità in direzione Sesto San Giovanni inseguito dalle Volanti della polizia locale. La corsa, durata circa 10 minuti e terminata in via Mauro Rota, è stata filmata dallo stesso 24enne che reggeva lo smartphone con una mano e il volante con l'altra. "La galera non mi fa paura", diceva ripreso dalla telecamera interna.

Il 24enne, di origini tunisine, era stato fermato intorno alle 5:30 del 13 agosto mentre viaggiava lungo viale Monza al volante di una Peugeot presa a noleggio. Gli agenti della polizia di Stato e della locale lo hanno sottoposto a un controllo antidroga e alcol, che sono risultati negativi negli accertamenti preliminari. Subito dopo, però, il ragazzo si sarebbe affiancato con l'auto a una Volante e, dopo aver urlato alcune frasi, sarebbe partito a tutta velocità.

L'inseguimento è durato in tutto una decina di minuti e, come è stato scoperto durante la successiva perquisizione, il 24enne ne aveva filmato una parte con il proprio smartphone. Mentre con la Peugeot sfrecciava per le strade ancora deserte della città dirigendosi verso Sesto San Giovanni, diceva: "La felicità coi soldi. Voglio una Bmw". Con la mano sinistra il ragazzo teneva il volante e guidava bruciando semafori e con la destra filmava tutto con la telecamera interna, anche la Volante che lo inseguiva. "Voglio tamponarmi", diceva, "non ho più la benza".

Arrivato in via Mauro Rota, il 24enne è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il provvedimento è stato convalidato da un giudice, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di firma.