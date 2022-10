Si diffonde una sostanza tossica a scuola: 18 studenti restano intossicati Ben 18 studenti sono rimasti intossicati nell’istituto professionale del commercio e del turismo di via Amoretti a Milano a causa di una sostanza tossica che si è diffusa nell’ambiente.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Ben 37 studenti hanno inalato la sostanza tossica che si è diffusa all'improvviso questa mattina alle 11 nella sede della scuola di Via Amoretti, 30 a Milano. Di questi, 18 sono sotto osservazione delle numerose ambulanze sopraggiunte sul posto con un'intossicazione in atto. Ancora da chiarire come si è diffusa nell'aria la miscela.

Sostanza tossica a scuola

Sono dovuto intervenire i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza lo stabile che ospita la sede secondaria dell'istituto professionale del commercio e del turismo, in via Amoretti a Milano, dopo che una sostanza tossica e irritante si è diffusa nell'ambiente.

Ancora non è chiaro di quale sostanza si tratti, ma potrebbe essere anche banale spray al peperoncino spezzato in maniera talmente massiccia da aver raggiunto ben 37 persone. Di queste ben 18 sono rimaste intossicate e sono in osservazione da parte del personale sanitario che, sopraggiunto sul posto con l'ambulanza, sta valutando se è il caso di trasferire qualcuno in ospedale.