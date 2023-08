Si barrica in casa con la madre e minaccia di far esplodere due bombole di gas: arrestato Un uomo di 57 anni a Chiari (Brescia) si è barricato in casa e ha minacciato di far esplodere due bombole del gas. Con lui c’era anche l’anziana madre. Il 57enne è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi, sabato 5 agosto, a Chiari (Brescia) un uomo si è barricato in casa con l'anziana madre e ha minacciato di far esplodere due bombole del gas. SOno intervenuti i carabinieri, insieme a un negoziatore, che sono riusciti a far aprire la porta dell'abitazione. L'uomo è stato arrestato. La madre adesso è al sicuro.

L'uomo si è barricato in casa con l'anziana madre

Sono ancora poche le informazioni relative a questo episodio. I militari sono stati allertati e si sono diretti in via Avis. Qui hanno trovato un uomo di 57 anni – forse con problemi psichiatrici – che si è barricato in casa: avrebbe posizionato le sedie dietro le porte. Con lui c'era la madre, una donna di 86 anni. Il 57enne avrebbe minacciato di far esplodere due bombole del gas.

Le pattuglie di Chiari e i militari del Comando provinciale di Brescia hanno così iniziato con una negoziazione. La trattativa è stata piuttosto breve: il 57enne, infatti, ha aperto autonomamente la finestra del terrazzo di casa e ha consentito ai militari di entrare. I carabinieri lo hanno immobilizzato. Gli operatori sanitari del 118 hanno visitato la donna che, purtroppo, non è autonoma. Le sue condizioni sono buone.

Il 57enne è stato arrestato e dovrà rispondere di sequestro di persona

Il 57enne è stato tratto in arresto e dovrà rispondere di sequestrato di persona. In casa, durante la perquisizione, sono stati trovati coltelli sparsi ovunque e un bastone modificato: aveva un coltello legato all'estremità. Le bombole sono state sequestrate. Dagli accertamenti è poi emerso che l'uomo, un mese fa, aveva avuto un trattamento sanitario obbligatorio. Anche oggi è stato sottoposto a una valutazione psichiatrica.