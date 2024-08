video suggerito

Si accorge che ci sono tre ladre nella casa della vicina e le chiude dentro: poi chiama il 112 e le fa arrestare La vicina ha sventato un furto nella casa a fianco: si è accorta di tre donne sconosciute entrare nell’appartamento e le ha chiuse dentro prima di chiamare il 112. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Una vicina eroe che vorremmo avere tutti. Quella che mercoledì 7 agosto in via IV Novembre a Inzago, nel Milanese, ha sventato un furto nella casa a fianco. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la vicina ha visto, poco dopo che la proprietaria di casa è uscita di casa, entrare nella villetta a schiera tre donna sconosciute.

La vicina di casa non ci ha pensato due volte: come riporta Prima La Martesana, con l’aiuto di un operaio ha tenuto bloccata la porta dell’abitazione di Inzago per evitare che le tre ladre potessero fuggire. Poi ha chiamato subito i carabinieri della Compagnia di Pioltello. Quando i militari sono arrivati hanno trovato le ladre ancora in casa e per loro è scattato l'arresto per per tentato furto in abitazione. Si trattano di tre donne residenti in un campo di Vaprio d’Adda e con numerosi precedenti. Fondamentale è stato l'intervento anche dell'operaio corso in auto alla vicina di casa. Entrambi così sono riusciti a intrappolare nella villetta le malviventi e a farle arrestare.