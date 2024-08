video suggerito

Ruba 5 orologi da 30mila euro a Forlì con la tecnica dell’abbraccio: donna arrestata nel Milanese I carabinieri hanno arrestato una donna ritenuta responsabile di 5 furti a Forlì. Rintracciata in un comune dell’hinterland milanese, avrebbe rubato orologi per un valore totale di 30mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Una donna accusata di cinque furti è stata arrestata dai carabinieri del Comando di Forlì e dai colleghi di San Giuliano Milanese e condotta nel carcere di San Vittore. Stando a quanto ricostruito, avrebbe messo a segno i colpi tra maggio e giugno all'interno del territorio del comune emiliano per un bottino totale che si aggirerebbe intorno ai 30mila euro. Ricostruendo i movimenti dei veicoli usati dalla donna, sono riusciti a individuare la sua abitazione nell'hinterland milanese.

I furti commessi a Forlì con la tecnica dell'abbraccio

La donna avrebbe commesso i furti sfruttando la tecnica dell'abbraccio. Come spiegato dai carabinieri, si tratta di uno stratagemma usato solitamente per il furto di orologi, ma anche di altri gioielli. Le vittime vengono avvicinate con richieste di aiuto di ogni tipo, arrivando al contatto fisico. Una volta vicino alla vittima, il ladro riesce a sfilare i preziosi senza che questa se ne accorgesse.

Secondo i carabinieri, una stessa donna avrebbe messo a segno tra maggio e giugno cinque colpi con la tecnica dell'abbraccio all'interno del territorio comunale di Forlì, per un bottino totale che si aggirerebbe sui 30mila euro circa.

L'arresto della donna nell'hinterland milanese

Per poter individuare la responsabile, i militari hanno ricostruito il percorso dei vari veicoli che la donna usava per spostarsi. In questo modo, sono riusciti a localizzare la sua abitazione in un comune dell'hinterland di Milano.

Una volta bloccata, i carabinieri di Forlì, insieme ai colleghi di San Giuliano, hanno dato esecuzione all'ordine di custodia cautelare in carcere e l'hanno condotta a San Vittore, dove si trova attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria.