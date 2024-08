Due ladri provano a forzare la porta di una casa: gli inquilini del palazzo si accorgono e li fanno arrestare

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Due cittadini georgiani di 33 e 24 anni, entrambi senza fissa dimora e di cui il primo pregiudicato mentre il secondo incensurato, sono finiti in arresto con l'accusa di tentato furto. I Carabinieri della locale Stazione e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pioltello sono intervenuti questa notte a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano, su richiesta di alcuni condomini di un palazzo di piazza della Torre dopo la chiamata al 112.

I ladri sono stati sorpresi dagli inquilini del palazzo quando si trovavano al terzo piano mentre avevano già forzato la porta d'ingresso di un appartamento. Sapevano molto probabilmente che in casa non c'era nessuno perché la proprietaria si trovava in vacanza. I due ladri, una volta fermati dai carabinieri, sono stati poi trovati in possesso di attrezzi da scasso e due smartphone. Tutto ora è finito sotto sequestro. All'esito del rito direttissimo svoltosi questa mattina, per i due arrestati é stata disposta la custodia cautelare presso il carcere di Milano San Vittore.