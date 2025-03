video suggerito

Picchiano un minorenne, lo sequestrano e lo portano nelle campagne per interrogarlo: arrestati due uomini a Rho Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Rho (Milano) con l'accusa di aver sequestrato e picchiato uno studente di 17 anni. Il loro scopo era di far "confessare" al minore di aver danneggiato la loro auto e sottratto della cocaina che era custodita all'interno del veicolo.

Due uomini, uno di 34 anni e uno di 22, sono stati arrestati a Rho, in provincia di Milano, per aver sequestrato e picchiato uno studente di 17 anni lo scorso settembre. I due avrebbero cercato di convincere il minore a confessare di aver danneggiato la loro auto e rubato la cocaina che custodivano all'interno. I carabinieri li hanno arrestati il 20 marzo e trasferiti nel carcere di San Vittore.

L'ordinanza di custodia cautelare è arrivata dopo un'attività di indagine scaturita da una denuncia fatta proprio dal minore. Durante l'inchiesta il Nucleo Operativo e Radiomobile di Rho hanno raccolto testimonianze, visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza e intercettato i telefoni delle persone coinvolte. Gli approfondimenti hanno portato a confermare che la vittima, un giovane studente classe 2007, è stato fermato improvvisamente dai due individui la sera del 10 settembre 2024, mentre si trovava in una stradina secondaria.

I due hanno cominciato a picchiarlo con un bastone e a minacciarlo puntandogli addosso una pistola, per poi caricarlo su un'auto e portarlo in una zona di campagna, dove l'hanno sottoposto a un vero e proprio interrogatorio. Il loro scopo era quello di far “confessare” al minore di aver danneggiato la loro auto e sottratto della cocaina che era custodita all’interno del veicolo.

Al momento dell'arresto, inoltre, i carabinieri hanno trovato all'interno dell'abitazione di uno dei due indagati 250 grammi di cocaina e 5mila euro in contanti. I due uomini, classe 1991 e 2003, sono stati portati nel carcere milanese di San Vittore con l'accusa di sequestro di persona e lesioni in concorso.