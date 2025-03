video suggerito

Arriva a Milano per fare un test universitario e viene picchiato e rapinato: due condannati a 8 e 6 anni Il Tribunale di Milano ha condannato due uomini a 8 e 6 anni di carcere per l'aggressione e la rapina avvenuta lo scorso settembre ai danni di un 19enne. Il ragazzo, appena arrivato in città per sostenere un test, era stato picchiato e derubato da cinque persone.

A cura di Enrico Spaccini

Altri due uomini sono stati condannati per l'aggressione avvenuta lo scorso settembre ai danni di un 19enne nel sottopassaggio della metropolitana nella Stazione Centrale di Milano. Il giovane studente, appena arrivato da Bari per sostenere un test d'ingresso all'università, era stato colpito con calci, pugni e morsi e derubato da cinque soggetti. Due di questi erano riusciti a fuggire, mentre in tre eperché rano stati bloccati. Uno è stato condannato lo scorso dicembre a 7 anni, mentre gli altri due sono stati condannati a 8 e 6 anni.

Stando a quanto ricostruito, l'aggressione è avvenuta poco dopo le 8 del mattino nel tunnel della linea verde della metropolitana in zona Stazione Centrale. Le telecamere di sorveglianza, con le immagini agli atti del processo, avevano ripreso cinque uomini che accerchiavano il ragazzo e che lo colpivano con calci, pugni e morsi. Al 19enne era stata portata via una collana d'oro insieme a un orecchino.

Tre uomini erano stati identificati e arrestati, mentre due erano riusciti a fuggire. Uno è stato condannato a 7 anni con rito abbreviato lo scorso dicembre dal gup Alberto Carboni, mentre altri due sono stati condannati oggi, giovedì 13 marzo, con rito abbreviato condizionato. La Procura aveva chiesto condanne pari a 8 anni e 4 mesi per uno e a 5 anni per l'altro, mentre i difensori, Tiziana Bacicca e Massimiliano Leonetti, l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il collegio della Settima sezione penale del Tribunale di Milano, presieduto dalla giudice Paola Maria Braggion, ha deciso di condannare i due a 8 e 6 anni di reclusione. I due sono stati ritenuti responsabili di rapina aggravata per aver commesso il fatto in cinque o più persone e "in un luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa", ovvero il tunnel della metropolitana, e lesioni aggravate per "contusioni multiple".