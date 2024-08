I ladri rubano le valigie da un’auto mentre la proprietaria le sta ancora caricando nel bagagliaio

video suggerito

A cura di Fabrizio Capecelatro

Si stava per preparando per andare in vacanza, ma i ladri le hanno rovinato la partenza. Una donna di Lissone, in provincia di Monza e dalla Brianza, nella mattinata di oggi, mercoledì 21 agosto, stava caricando le valigie in auto per poi andare, finalmente in ferie. In un momento di distrazione, però, qualche malvivente è riuscito a derubarla di tutto. Così la malcapitata, ancora sotto choc per l'accaduto, non ha potuto fare altro che chiamare i carabinieri per denunciare il furto.

Intorno alle 11,45 di oggi la donna si era fermata nel parcheggio di Via Pacinotti per poter caricare con facilità le valigie in auto. Mentre era intenta a posizionare i vari trolley e borsoni, si è distratta un attimo e tanto è bastato ai ladri, che evidentemente l'avevano già notata e avevano aspettato il momento opportuno, per rubarle tutti gli effetti personali. Così, quando la donna si è girata, si è accorta che era sparito tutto. Nonostante fosse pieno giorni, sono riusciti ad agire indisturbati e senza paura di essere scoperti. Probabilmente anche a causa delle strade vuote in questo periodo di forte esodo dalle città delle Lombardia.

Rimasta da sola e privata di tutti i suoi bene nel parcheggio, la malcapitata ha chiamato subito il 112 per chiedere aiuto. Sul posto è arrivata immediatamente una pattuglia dei Carabinieri che ha avviato un'indagine per individuare i malviventi. I militari vogliono infatti analizzare le registrazioni di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nell'area di sosta. Intanto alla donna è stato rovinato il momento della partenze per le tanto agognate ferie.