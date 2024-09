video suggerito

"Suo figlio ha appena investito una bambina": la chiamata del finto avvocato che truffa l'anziana in Brianza In Brianza, lunedì 9 settembre, un'anziana di 86 anni è stata truffata da un finto avvocato. "Suo figlio ha investito una bambina" è la scusa con cui il malvivente si è introdotto in casa della donna.

A cura di Carlo Coi

Lunedì 9 settembre, in un comune della provincia di Monza, Agrate Brianza, una pensionata di 86 anni è stata derubata da un uomo all'interno della sua abitazione. Le sono stati sottratti alcuni gioielli per un valore che potrebbe aggirarsi sul migliaio di euro. La donna aspettava un avvocato che l'aveva contattata qualche ora prima, intimandole di consegnargli una somma di denaro per difendere il figlio accusato di aver investito una bambina.

"Suo figlio ha appena fatto un incidente, ha investito una bambina, mi serve del denaro per istruire la pratica prima che la sua posizione si complichi ulteriormente". Le parole pronunciate lunedì mattina dal presunto avvocato, hanno convinto l'anziana a consegnare la somma di denaro da destinare alla difesa del figlio, accusato di essere responsabile di un incidente stradale, nel quale aveva investito un minore. Il legale che si è poi rivelato un impostore, si è presentato al domicilio qualche ora dopo, e dopo essere entrato ha rubato dei gioielli per un valore di qualche migliaia di euro.

La refurtiva non è stata ancora quantificata nel dettaglio, la donna ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine che in queste ore stanno indagando.

Gli episodi di truffa in Brianza sono in crescita da ormai un anno, lo confermano i dati diffusi durante la riunione del Comitato provinciale per l' Ordine e la Sicurezza pubblica, dal prefetto Patrizia Palmisani. Le denunce per reati di truffa, sono aumentate nel 2023 del 13,5 percento rispetto all'anno precedente. Visti gli interventi effettuati dal 112 negli ultimi mesi, il dato potrebbe salire ulteriormente nel 2024.

Le forze dell'ordine invitano i cittadini a non aprire la porta della propria abitazione a chi cerca di introdursi con una scusa. È importante segnalare al 112 eventuali situazioni anomale.