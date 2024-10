video suggerito

"Tuo figlio ha investito un pedone, devi darmi 8mila euro": anziana sventa la truffa del finto carabiniere A Cermenate (Como) un 30enne si finge maresciallo dei carabinieri per truffare una coppia di anziani. Gli aveva intimato di consegnare 8800 euro per risarcire la vittima di un sinistro stradale causato dal figlio.

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Nella mattinata di mercoledì 9 ottobre, a Cermenate, un piccolo comune in provincia di Como, un 30enne è stato arrestato per aver tentato di truffare una coppia di anziani facendogli credere che il figlio avesse investito una persona. L'intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato il buon esito della truffa. Il malvivente è stato denunciato per ricettazione.

Il tentativo di truffa ai danni dell'anziana coppia di coniugi

Il 30enne si era presentato al telefono come un maresciallo dei carabinieri di Como che stava informando la coppia di anziani sull'arresto del figlio accusato di aver investito una persona che stava attraversando le strisce pedonali. Durante la conversazione il finto agente aveva richiesto 8.800 euro alla coppia giustificando che la somma sarebbe servita come risarcimento alla vittima.

Gli anziani coniugi non avendo creduto alla storia hanno tempestivamente allertato la centrale operativa dei carabinieri di Cantù che ha inviato sul posto la pattuglia più vicina.

L'arresto del finto maresciallo dei carabinieri

I militari hanno così fermato il malvivente mentre stava insistentemente citofonando al campanello dell’abitazione della coppia. Dopo averlo perquisito hanno trovato una fede nuziale la cui provenienza non aveva una spiegazione convincente.

Dopo ulteriori accertamenti, la pattuglia ha scoperto che l'anello apparteneva a un’anziana signora di 89anni, residente in provincia di Verbania, che era stata a sua volta vittima di truffa. Il 30enne truffatore è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.