Settimana prossima calano le temperature in Lombardia: in arrivo gelate e nebbia anche a Milano A Fanpage.it il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati spiega se sono previste o meno altre nevicate in Lombardia nelle prossime ore. Ecco le previsioni meteo per sabato 10 e domenica 11 dicembre a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Nelle ultime ore la Lombardia è stata cornice di pioggia e abbondanti nevicate in alta quota. Ma la neve nei prossimi giorni sarà attesa anche in pianura oppure sarà il sole ad accompagnare i milanesi nei giorni che precedono il Natale? A Fanpage.it ha spiegato quello che accadrà Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert.

Le previsioni meteo per il fine settimana

Secondo l'esperto, nei prossimi giorni il tempo sarà stabile con un calo delle temperature. Nessuna nevicata quindi: "In queste ore – spiega l'esperto – sta ancora nevicando sulle alpi Orientali, andrà avanti anche nella notte poi le precipitazioni termineranno. Le prossime precipitazioni interesseranno il Centro-Sud". La neve però è venuta abbondante e potrebbe provocare delle valanghe nel fine settimana "perché tutta questa neve è su un fondo non stabile". Ma cosa succederà a Milano nei prossimi giorni?

In arrivo aria fredda da Nord

A Milano e in Lombardia domani sabato 10 dicembre non sono previste piogge e nevicate. Domenica 11 e lunedì 12 dicembre è previsto invece l'arrivo di una corrente d'aria fredda da Nord Europa: "Il freddo arriverà già domenica, quando sarà previsto un calo delle temperature. Si attendono possibili gelate, brina e temperature sotto lo zero di notte. Durante il giorno non mancheranno temperature invernali".

Possibile nebbia in pianura

Infine Flavio Galbiati puntualizza: "Nessuna precipitazioni in vista. Per un po' di giorni non scenderà neve. Il freddo però si farà sentire. Così come la nebbia che potrà interessare alcune zone della Pianura Padana. Massima attenzione dunque per chi si metterà alla guida".