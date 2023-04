Senzatetto muore carbonizzato in un parcheggio a Seregno: indagano i carabinieri I carabinieri hanno trovato il corpo di un uomo carbonizzato in un parcheggio sotterraneo a Seregno, in provincia di Monza. Non si esclude possa trattarsi di omicidio.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un uomo è stato trovato morto questa mattina, giovedì 20 aprile, in un parcheggio sotterraneo in via Odescalchi a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Il corpo dell'uomo, che è risultato essere un senzatetto, sarebbe stato carbonizzato da un incendio divampato all'interno dell'autorimessa.

I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno avviato un'indagine e, per il momento, non escludono alcuna pista. Potrebbe, infatti, trattarsi di un incidente, probabilmente scaturito da una sigaretta, o un atto voluto, come – ad esempio – un omicidio. Non ci sono stati danni, invece, alla struttura o alle auto circostanti. E anche questo insospettisce gli agenti della sezione operativa, che conduce le indagini.

