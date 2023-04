Muore carbonizzato in un parcheggio a Seregno: la vittima è un ragazzo di 19 anni Un ragazzo di 19 anni è morto carbonizzato in un parcheggio sotterraneo a Seregno. Dalle immagini delle telecamere di sicurezza è stato possibile scoprire che il ragazzo era entrato all’interno con alcune bottiglie di benzina e cartoni.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 19 anni è morto carbonizzato in un parcheggio sotterraneo a Seregno, un comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. L'episodio si è verificato nella mattinata di giovedì 20 aprile. Inizialmente si pensava si trattasse di un senzatetto. Sono ancora in corso le indagini delle forze dell'ordine: non è infatti chiaro se, quanto accaduto, sia frutto di un incidente o di un gesto volontario. Sembrerebbe essere escluso il coinvolgimento di terze persone.

Il corpo del 19enne è stato trovato in un parcheggio sotterraneo

Il corpo del 19enne è stato trovato in un parcheggio sotterraneo. Prima di poter capire a chi appartenesse quel corpo, è stato necessario svolgere tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo, due giorni dopo il ritrovamento, la madre del giovane ha denunciato la sua scomparsa. È andata dai carabinieri, raccontando di non aver più notizie del figlio.

Il ragazzo è entrato nel parcheggio con bottiglie di benzina e cartoni

Dalle immagini delle telecamere di sicurezza installate nel parcheggio, i carabinieri hanno potuto scoprire che il ragazzo era entrato all'interno con alcune bottiglie di benzina e alcuni cartoni. È ancora troppo presto per dire se il suo è stato un gesto volontario o un incidente. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio, analizzando tutti gli elementi trovati sulla scena del crimine.

La Procura di Monza ha chiesto che venga svolta l'autopsia sul corpo del giovane. Tra due giorni, il 26 aprile, si svolgerà l'esame. Questo permetterà di capire cosa possa aver causato la morte del ragazzo, di cui ancora non è stato diffusa l'identità.