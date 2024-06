video suggerito

Scoppia una rissa in strada a Milano, lanci di bottiglie e botte tra una decina di persone: arrestati in 4 Rissa in via delle Betulle a Milano: una decina di persone si è colpita con bottiglie e altri oggetti. Quattro di loro sono stati arrestati. Gli altri sono ricercati.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, venerdì 31 maggio, si è verificata una rissa in via delle Betulle, a pochi passi dal quartiere Olmi, a Milano. Quattro uomini sono stati arrestati, due di loro – prima di essere portati nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri – sono stati trasferiti in ospedale perché hanno riportato alcune ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, inviati dal Comando provinciale, e gli operatori sanitari del 118. Le indagini sono ancora in corso.

Ieri sera alcune persone hanno segnalato ai carabinieri una rissa tra una decina di persone. I militari sono subito intervenuti: i partecipanti si sarebbero colpiti con alcune bottiglie e altri oggetti. Quando sono arrivati sono riusciti a bloccare quattro di loro: questi erano infatti impegnati a scontrarsi con calci e pugni. Tutti gli altri, invece, erano ormai scappati. Il piccolo gruppo è stato fermato per essere condotto in caserma. Due di loro, però, hanno riportato ferite.

I medici e i paramedici del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), li hanno trasferiti al Policlinico: hanno riportato piccole escoriazioni e lievi traumi. Poi sono stati portati negli uffici dei carabinieri. Dagli approfondimenti è emerso che sono cittadini peruviani di età compresa tra i 29 e i 41 anni. Due sono incensurati e due con precedenti. Tutti attendono la decisione dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo i militari stanno cercando gli altri partecipanti.