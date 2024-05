video suggerito

Scoppia una rissa tra ragazzi all’interno di CityLife a Milano: fermati in 6, avevano machete e scacciacani I carabinieri hanno fermato 6 ragazzi che avrebbero partecipato a una rissa scoppiata all’interno di CityLife a Milano nel pomeriggio di oggi, 31 maggio. I militari hanno sequestrato anche un machete e una scacciacani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una rissa è scoppiata nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 maggio, a CityLife di Milano. Diversi passanti hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo aver visto un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali armati, che si stavano fronteggiando in piazza Tre torri. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno fermato sei giovani, tra cui uno che ha riportato una ferite lieve a una mano, e li hanno poi portati in caserma. I militari hanno trovato a terra anche un machete e una pistola a salve, entrambe sequestrate. Si indaga anche per capire se ci fossero altri ragazzi coinvolti.

Stando a quanto ricostruito, la rissa avrebbe avuto luogo all'interno del polo commerciale CityLife, nella parte occidentale della città di Milano. A segnalare la condotta violenta dei ragazzi sono stati alcuni clienti che, intorno alle 17:45, stavano passeggiando tra i negozi. Le prime telefonate parlavano di una discussione particolarmente accesa, ma questa sarebbe poi degenerata in uno scontro fisico.

I militari hanno bloccato sei ragazzi che si pensa abbiano partecipato alla rissa in questione. Non sono stati ancora identificati, ma sono stati condotti in caserma dove verranno ascoltati e dove proveranno a fornire la propria versione dei fatti. Si tratterebbe di tre giovani di origine nordafricana e di altri tre italiani, probabilmente tutti minorenni.

Solo uno di loro pare aver riportato conseguenze dallo scontro, con una lieve ferita a un dito della mano, ed è stato accompagnato all'ospedale pediatrico Vittore Buzzi. Il bilancio, però, avrebbe potuto essere ben più grave. Nella zona dove sarebbe avvenuta la rissa, infatti, i carabinieri hanno trovato a terra un machete dalla lama lunga 20 centimetri e una pistola scacciacani. Ancora non è chiaro a chi appartenessero queste armi, ma intanto sono state sequestrate.