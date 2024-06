Il video della rissa a colpi di bastoni, calci e pugni a Milano: fermati cinque uomini Cinque uomini si sono colpiti con calci, pugni e bastoni davanti ad alcuni negozi di Corso Buenos Aires a Milano. Sono tutti indagati per rissa. Uno di loro è finito in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, sabato 22 giugno, è esplosa una rissa sul corso Buenos Aires a Milano. Intorno alle 15 un furgoncino, con tre uomini a bordo, avrebbe rischiato di investire due ragazzi che stavano attraversando l'incrocio con piazza Lima. Questi due avrebbero inseguito il mezzo e lo avrebbero colpito con alcune botte sulle fiancate.

I tre avrebbero fermato la corsa e armati di alcune assi di legno avrebbero iniziato colpire i due. I cinque si sono colpiti con calci, pugni e bastoni davanti ad alcuni negozi. Due commercianti, spaventati, hanno abbassato le saracinesche dei locali. Alcuni cittadini hanno poi chiamato le forze dell'ordine e nel frattempo hanno ripreso quanto stava accadendo. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti immediatamente e hanno sedato la rissa.

Sono stati contattati anche gli operatori sanitari del 118. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i paramedici. Uno dei partecipanti della rissa è finito in ospedale perché ha accusato un malore. Gli altri, invece, nonostante la ferocia mostrata anche in un video diffuso dalla pagina Welcome To Favelas, non avrebbero riportato gravi ferite.

Tutti sono stati trasferiti negli uffici della Questura dove sono stati svolti tutti gli accertamenti di rito. Tutti e cinque sono stati indagati in stato di libertà e dovranno rispondere dell'accusa di rissa.