Scoppia una rissa fuori da una discoteca nel Comasco, 21enne accoltellato all'addome: è gravissimo Un 21enne è stato accoltellato nella notte del 30 giugno all'esterno della discoteca Just Club a Cermenate (Como). Il ragazzo è stato operato ed è in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

Un 21enne di Lazzate (Monza e Brianza) si trova ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como in condizioni gravissime. Il ragazzo è stato accoltellato intorno alle 4 di questa mattina, domenica 30 giugno, all'esterno della discoteca Just Club a Cermenate. Il suo assalitore sarebbe poi fuggito in auto insieme a un’altra persona. I carabinieri della Compagnia di Cantù stanno indagando per poterlo rintracciare.

Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, l'accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata tra un gruppo di circa 20 ragazzi all'esterno della discoteca di via Maestri Comacini apparentemente per futili motivi. Ad un certo punto, uno di loro avrebbe estratto un coltello e colpito diverse volte un 21enne, italiano residente a Lazzate. Un suo coetaneo sarebbe rimasto ferito nel tentativo di difenderlo.

L'aggressore avrebbe poi approfittato della confusione per salire in un'auto guidata da un'altra persona e allontanarsi dalla discoteca. .I carabinieri della Compagnia di Cantù hanno acquisito i video registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di poter rintracciare il fuggitivo, accusato di tentato omicidio.

Il 21enne colpito con diverse coltellate, pare almeno due fendenti all'altezza dell'addome, è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni sono considerate gravissime e sarebbe ancora in pericolo di vita. Ricoverato anche l'amico che ha provato a difenderlo, in condizioni meno critiche con ferite alla mano e all'avambraccio.