Ragazzo di vent’anni accoltellato in strada nel Lodigiano: si cerca l’aggressore Un ragazzo di vent’anni è stato accoltellato al collo a Codogno (Lodi): è stato trasferito all’ospedale di Cremona. L’aggressore è ancora ricercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ilaria Quattrone

Nella notte di oggi, venerdì 21 giugno, un ragazzo di vent'anni è stato accoltellato in strada nel centro di Codogno, comune che si trova in provincia di Lodi. Il giovane è stato ferito al collo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento sembrerebbe che il ragazzo sia stato colpito al culmine di una violenta discussione avvenuta proprio per strada. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto. Il giovane, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito in ospedale a Cremona: è ricoverato, ma non è in pericolo di vita.

Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso sia per ricostruire la dinamica che per identificare l'aggressore: il ventenne non ha rivelato alcun dettaglio. Dagli approfondimenti è emerso che la vittima ha alcuni precedenti alle spalle: non è escluso che si tratti di un regolamento di conti. Sul caso si è espresso anche il primo cittadino di Codogno Francesco Passerini: "Si tratta di un giovane che ha tanti precedenti di vario genere", ha precisato.

"Lo conoscevano anche i servizi sociali e da anni per più situazioni di criticità. I soccorsi sono stati chiamati da una persona della zona che ha sentito le urla e, subito dopo, si è accorta della persona ferita".