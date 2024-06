video suggerito

Scoppia un incendio nella zona industriale di Monza: a fuoco un capannone di batterie Un capannone di batterie è andato a fuoco nella notte tra martedì e mercoledì 19 giugno nella zona industriale di Monza. I vigili del fuoco stanno contenendo le fiamme e immergendo le batterie in vasche piene d’acqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un incendio è scoppiato nelle notte tra martedì 18 e mercoledì 19 giugno nella zona industriale di Monza. Ad andare a fuoco è stato un capannone di proprietà di un'azienda che tratta batterie elettriche. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nel rogo e che le fiamme sono ormai sotto controllo. In queste ore è in corso il raffreddamento delle batterie presenti all'interno dello stabile. I pompieri del Comando di via Cavallotti eseguiranno in giornata le indagini per capire cosa abbia innescato l'incendio.

I soccorsi sono partiti alle prime ore del 19 giugno, qualche minuto prima delle 4. Sul posto, un capannone di viale Stucchi, nella zona industriale monzese, sono state fatte arrivare due autobotti, un'autoscala un carro soccorso, un carro schiuma e la vettura del funzionario di guardia.

Le fiamme sono state subito contenute dai vigili del fuoco di Monza e della Brianza, in modo da evitare che il rogo si propagasse verso altri stabili nei dintorni. Con una nota il Comando ha fatto sapere che sono ancora in corso le operazioni di "raffreddamento delle batterie". Questo, spiegano, viene effettuato tramite la loro immersione in vasche appositamente riempite d'acqua.

Non sono ancora note le cause dell'incendio. Stando a quanto comunicato al momento, pare che nessuna persona sia rimasta coinvolta nell'incendio. Da valutare, oltre agli eventuali danni strutturali causati dal rogo, anche le possibili conseguenze dal punto di vista ambientale considerato il materiale andato a fuoco.

