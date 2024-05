Scoppia un incendio nella zona sud di Milano: a fuoco un parcheggio di roulotte a Gratosoglio Una nube di fumo nero si è alzata in cielo nella serata di oggi, mercoledì 29 maggio. Un incendio è scoppiato in un parcheggio di roulotte nella zona Gratosoglio di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da X

Un incendio è scoppiato nella serata di oggi, mercoledì 29 maggio, a Milano. Il fumo nero è visibile da diverse parti della città, a chilometri di distanza. Non è ancora chiara l'origine del rogo, esploso in parcheggio di roulotte di via Chiesa Rossa, a sud-ovest del capoluogo lombardo, nella zona Gratosoglio. I vigili del fuoco stanno fronteggiando le fiamme, ma lo scoppio delle bombole di gpl presenti all'interno di alcuni mezzi coinvolti sta rendendo le operazioni più difficili di quanto previsto.

L'incendio a Gratosoglio (foto di Fanpage.it)

A prendere fuoco è stato un parcheggio di roulotte di via della Chiesa Rossa, poco lontano da Rozzano, al civico 191. Là ha sede il centro per revisioni e autoriparazioni ‘Fratelli Guercio'. In tutto sarebbero andate a fuoco quindici roulotte, ma le cause del rogo non sono ancora chiare.

L'incendio nel parcheggio di roulotte del 29 maggio

Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito un forte scoppio, dopodiché l'alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo e le fiamme hanno iniziato a divorare i mezzi presenti. L'ipotesi è che si sia verificato un qualche tipo di guasto. Una volta terminate le operazioni di soccorso e di spegnimento del rogo, saranno effettuate indagini in merio. Intanto, le bombole a gpl presenti all'interno di alcune roulotte continuano a scoppiare ostacolando il lavoro di spegnimento.

Leggi anche Scoppia un incendio nel carcere Beccaria di Milano: il fumo invade tre celle

Sul posto, intorno alle 21 del 29 maggio, sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, otto squadre dal Comando di via Messina di Milano e il carro schiuma. L'obiettivo dei pompieri è innanzitutto circoscrivere l'incendio, dopodiché provvederanno a estinguere i focolai. Con loro, anche alcune vetture dei carabinieri e altre inviate dalla Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Come hanno fatto sapere i vigili del fuoco, al momento non risultano persone coinvolte.

Articolo in aggiornamento