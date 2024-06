video suggerito

Esplosione in un capannone di vernici in provincia di Monza e Brianza: morto un ragazzo di 25 anni Incendio in un capannone a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza questa mattina verso le 9. L’azienda danneggiata produce vernici. Coinvolto un ragazzo di 25 anni deceduto sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Vigili del fuoco in azione a Brugherio (foto dei Vdf)

È scoppiato un incendio in un capannone tra Agrate Brianza e Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. È successo questa mattina verso le 9:54 in via Aristotele 22. Sembra che il capannone in cui è avvenuta l'esplosione sia dell'azienda di vernici Mega Wilcknes. Nell'esplosione è rimasta vittima un ragazzo di 25 anni che lavorava nella ditta da 3 anni. Stando alle prime informazioni fornite dai Vigili del fuoco, la situazione dell'incendio è già sotto controllo.

I Vigili del fuoco in azione a Brugherio (foto dei Vdf)

Sul posto sono intervenuti, in codice rosso, i soccorritori del 118 e dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con un'automedica e due ambulanze. Le generalità dell'uomo deceduto sono state rese note: si tratta di un giovane di 25 anni che viveva a Levante sul Seveso e lavorava nell'azienda da 3 anni. È morto sul posto e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I colleghi della vittima sono sotto choc. Fortunatamente, non risultano coinvolte altre persone.

Le squadre dei Vigili del fuoco dei Comandi di Monza e Milano sono intervenuti immediatamente dopo la richiesta di soccorso con l'ausilio di due autopompe, un'autobotte, un'autoscala e un carro soccorso. Hanno riferito che l'incendio è sotto controllo, ma stanno lavorano per estinguerlo del tutto e per mettere in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Monza e l'Agenzia di tutela della salute (Ats).

Leggi anche Ragazzo di 16 anni accoltella il padre per difendere la madre: la donna era vittima della violenza del marito

I Vigili del fuoco in azione a Brugherio (foto dei Vdf)

(articolo in aggiornamento)