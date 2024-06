video suggerito

Esplode un capannone, operaio muore carbonizzato: tra qualche mese avrebbe compiuto 25 anni L’incendio avvenuto questa mattina, martedì 11 giugno, nell’azienda di vernici di Brugherio (Monza e Brianza) ha causato la morte di un giovane 25enne: è stato investito dalle fiamme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

I Vigili del fuoco in azione a Brugherio (foto dei Vdf)

L'operaio morto questa mattina nell'esplosione avvenuta nella ditta di vernici di Brugherio (in provincia di Monza e Brianza) aveva 24 anni. Il suo nome era Amadou S. ed era originario del Gambia. Lavorava nell'azienda Mega Wilckens in via Aristotele da 3 anni. Oggi, martedì 11 giugno, è deceduto in seguito a un incendio. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato. I suoi colleghi sono sotto choc.

Chi era l'operaio deceduto

Amadou S. avrebbe compiuto 25 anni a ottobre. Originario del Gambia, il ragazzo, ancora 24enne, era residente a Lentate sul Seveso, ma domiciliato a Monza. È morto questa mattina verso le 10 a causa di un'esplosione avvenuta nella ditta in cui lavorava da 3 anni, la Mega Wilckens di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza.

Risulta essere l'unico coinvolto nell'incidente. I suoi colleghi sono sotto choc. Stando alle prime testimonianze è successo tutto in pochi istanti. Il lavoro, poi l'esplosione e l'incendio. A dare l'allarme è stata una collega del giovane che era con lui nel reparto di miscelazione solventi e resine in cui è avvenuta la tragedia.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo le prime dichiarazioni fornite dal comandante dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, Vito Cristino (come riporta MonzaToday), l'incendio si sarebbe innescato durante la lavorazione dei solventi e l'operaio 25enne "è stato investito dal fronte di fiamme". Forse tutto è partito dalla movimentazione di particelle chimiche che hanno causato una reazione e poi l'incendio.

Dall'azienda di vernici, che si trova nella zona industriale tra Brugherio e Agrate Brianza e conta una ventina di dipendenti, è salita una colonna di fumo grigia. I Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e la zona è stata messa sotto controllo in poco tempo. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il personale Ats e i tecnici Arpa per svolgere tutte le verifiche del caso. Le indagini sono in corso.