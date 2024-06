video suggerito

Esplode il forno in una azienda che lavora i metalli: un operaio è in gravissime condizioni Nella mattinata di oggi mercoledì 26 giugno a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, un operaio di 62 anni è stato soccorso in gravissime condizioni: sarebbe esploso un forno utilizzato per la colata di metallo fuso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Altro gravissimo incidente sul lavoro in Lombardia. Nella mattinata di oggi mercoledì 26 giugno a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, un operaio di 62 anni è stato soccorso in gravissime condizioni all'interno della Piomboleghe srl di via Eratostene 1, azienda di costruzioni metalliche. Dalle prime informazioni sarebbe esploso un forno utilizzato per la colata di metallo fuso: l'operaio è stato colpito in pieno. Cosa sia successo nel dettaglio è in fase di accertamento.