Operaio di 32 anni muore schiacciato mentre è al lavoro in una azienda di metalli a Sovico Oggi sabato 15 giugno un operaio marocchino di 32 anni è morto schiacciato forse da un macchinario o da lastre di metallo mentre si trovava al lavoro in un'azienda a Sovico, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Ennesima tragedia sul lavoro in Lombardia. Oggi sabato 15 giugno un operaio marocchino di 32 anni è morto schiacciato forse da un macchinario o da lastre di metallo. Cosa sia successo è ancora tutto da definire nei minimi dettagli. Per certo si sa solo al momento che il terribile incidente è avvenuto in un'azienda per la lavorazione di metalli a Sovico, in provincia di Monza e Brianza.

Sul posto sono intervenuti in poco tempo i sanitari del 118 che però non hanno potuto far nulla per salvare la vita al 32enne. Spetta ora ai carabinieri e ai tecnici di Ats fare tutti i rilievi del caso.