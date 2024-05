Scarica il tagliaerba dal camion, ma gli cade addosso: muore operaio nel Lodigiano

video suggerito

A cura di Fabrizio Capecelatro

Ancora un morto sul lavoro, questa volta in provincia di Lodi. Non c'è stato nulla da fare per un operaio di 63 anni, travolto e schiacciato da un trattorino per tagliare l'erba che gli è caduto addosso mentre tentava di scaricarlo da un camion. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi, ma per il 63enne non c'è stato nulla da fare.

Chi era la vittima dell'incidente

La vittima del tragico incidente è un operaio di 63 anni di origine serba residente a Ostiano, comune della provincia di Cremona. L'uomo, dipendente di una ditta del cremonese, questa mattina – domenica 19 maggio – era al lavoro per trasportare un trattorino che sarebbe dovuto servire per tagliare l'erba cresciuta nei pressi dello svincolo della variante della via Emilia Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi. L'incidente si è verificato a poca distanza dal cimitero cittadino.

L'operaio stava scaricando dal camion il tagliaerba, quando ha ceduto una delle rampe metalliche che sorreggevano il piccolo mezzo agricolo. Il trattorino è così caduto addosso all'uomo, schiacciandolo.

Accertamenti in corso

Sul luogo dell'incidente sono accorsi i vigili del fuoco che hanno sollevato il mezzo agricolo con un'autogru, ma per il 63enne non c'è stato nulla da fare. Il personale dell'area (Agenzia regionale emergenza urgenza), accorso a bordo di un'automatica e un'ambulanza della Croce Rossa di Lodi, non ha potuto fare altro che constatare il decesso, sopraggiunto a causa dei gravissimi traumi riportati per lo schiacciamento.

I carabinieri e i tecnici dell'Ats, in coordinamento con la Procura di Lodi, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per accertare il rispetto delle norme di sicurezza.