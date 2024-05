video suggerito

Incidente sul lavoro a San Zeno Naviglio: rimane con il braccio rimasto incastrato in una pressa, grave operaio Un operaio di 43 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a San Zeno Naviglio (Brescia): secondo le prime ricostruzioni stava lavorando nei pressi di un nastro trasportatore quando, per cause ancora da chiarire, un braccio gli è rimasto schiacciato in una pressa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incidente sul lavoro si è verificato a San Zeno Naviglio (Brescia), dove un operaio di 43 anni ha subito gravi ferite dopo che il suo braccio è rimasto schiacciato in una pressa meccanica mentre si trovava nei pressi di un nastro trasportatore. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio, martedì 21 maggio, nella sede dell'azienda Franchini Lamiere in via IV novembre.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni sarebbero preoccupanti, anche se non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti nel frattempo i soccorsi con un'ambulanza, un'automedica e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri e ai funzionari dell'Agenzia di tutela della salute (Ats), che stanno conducendo le verifiche necessarie per stabilire eventuali responsabilità.

Un incidente che evidenzia ancora una volta i pericoli associati all'utilizzo di macchinari industriali e l'importanza delle misure di sicurezza sul lavoro: solo in Lombardia infatti, nei primi mesi del 2024, si sono verificati ben 27 decessi, con un incremento del 42 per cento rispetto all'anno precedente.