video suggerito

Operaio colpito da un tubo mentre è al lavoro in un capannone: trasferito in ospedale Un operaio di 54 anni è rimasto colpito da un tubo mentre si trovava nel capannone della Marcegaglia a Lainate, alle porte di Milano: non è in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi venerdì 24 maggio. Un operaio di 54 anni è rimasto ferito mentre si trovava nel capannone della Marcegaglia a Lainate, alle porte di Milano. Stando alle prime informazioni, il 54enne è stato colpito da un tubo. Subito sono scattati i soccorsi, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita: è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

La chiamata al 112 è avvenuta poco dopo le 10. In poco tempo si è attivata la macchina dei soccorsi: un’ambulanza e un’automedica sono arrivate in codice rosso. Così con la massima urgenza anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Una volta stabilizzato sul posto i sanitari hanno portato l'operaio in codice giallo all'ospedale di Rho. Tutti i rilievi del caso sono stati affidati agli agenti della polizia locale, ai carabinieri e ai tecnici di Ats. Dovranno verificare se tutte le norme di sicurezza erano state rispettate all'interno del capannone.