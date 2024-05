video suggerito

Operaio precipita da un ponteggio: è il terzo infortunio sul lavoro in un giorno in Lombardia Un operaio è precipitato da un ponteggio mobile che si trovava posizionato su un balcone al primo piano di un edificio: nella stessa giornata in Lombardia altre due persone sono rimaste ferite mentre si trovavano sul posto di lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

(foto di repertorio)

Altro infortunio sul lavoro oggi venerdì 24 maggio. Verso le 14 un operaio è precipitato da un ponteggio mobile che si trovava posizionato su un balcone al primo piano di un edificio. Sarebbe caduto da 3 metri di altezza. Tutto è accaduto in via Oreste Colombi 17 a Rea, in provincia di Pavia. Subito sono scattati i soccorsi: è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia. Avrebbe riportato un grave trauma alla testa e al volto. Non è noto se è in pericolo di vita.

Sul posto dell'incidente si sono precipitati anche i carabinieri e i tecnici Ats. Spetterà a loro capire i dettagli di quanto accaduto e se i lavori erano svolti in sicurezza.

Poche ore prima un uomo di 40 anni è stato soccorso in gravissime condizioni dopo che è caduto dal tetto di un capannone in ristrutturazione in via Alessandro Volta ad Assago, in provincia di Milano. Sarebbe caduto da un altezza di 7 metri. Si trova ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Anche in questo caso non è chiaro se sia fuori pericolo. Anche in questo caso sul posto anche la Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sempre in mattinata, poco dopo le 10, un operaio di 54 anni è rimasto ferito mentre si trovava nel capannone della Marcegaglia a Lainate, alle porte di Milano. Stando alla dinamica dei fatti, il 54enne è stato colpito da un tubo. Subito sono scattati i soccorsi, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita: è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.