Cede il terreno e un operaio viene schiacciato mentre lavora alla rete fognaria: è grave Nella giornata di oggi, giovedì 6 giugno, si è verificato un incidente sul lavoro a Carnago (Varese): un operaio di 54 anni stava lavorando alla rete fognaria ed è rimasto schiacciato dal cedimento del terreno.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertori)

Nella giornata di oggi, giovedì 6 giugno, si è verificato un incidente sul lavoro a Carnago, comune che si trova in provincia di Varese. Un operaio è rimasto schiacciato dal cedimento del terreno mentre stava lavorando all'interno di una rete fognaria. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, il personale tecnico dell'Agenzia di tutela della salute e i vigili del fuoco.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, l'intervento dei soccorritori è avvenuto alle 11.59 di oggi in via Ada Negri all'altezza del civico 18. Un operaio stava lavorando all'interno di una rete fognaria ed è rimasto schiacciato dal cedimento del terreno. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'auto infermieristica e un'ambulanza. È stato fatto decollare anche un elicottero.

L'operaio, un uomo di 54 anni, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Di Circolo Varese: ha riportato un trauma al bacino e alle gambe. È in gravi condizioni, ma non è chiaro se sei in pericolo di vita o meno. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato i soccorritori per recuperare il 54enne. Nel frattempo i tecnici dell'Ats hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, accertare eventuali responsabilità e soprattutto capire se siano state rispettate le norme in termini di sicurezza.