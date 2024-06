Incidente sul lavoro nel Varesotto: un operaio precipita dal tetto

video suggerito

Un operaio è precipitato nel vuoto dal tetto in cui stava lavorando. È successo a Casciago, in provincia di Varese, questa mattina, mercoledì 12 giugno. Sul posto sono arrivati soccorritori e forze dell'ordine.

A cura di Matilde Peretto

(immagini di repertorio)

Un operaio è caduto dal tetto di un edificio in cui stava lavorando. È successo nella mattinata di oggi, mercoledì 12 giugno, a Casciago, un comune che si trova nella provincia di Varese. Il dipendente sarebbe impiegato nella ditta Franz Isella di Casciago. Non sono ancora note le condizioni dell'uomo in seguito alla caduta.

Stando alle prime ricostruzioni, il dipendente della ditta sarebbe precipitato nel vuoto dal tetto su cui stava lavorando intorno alle 11.32. Sembrerebbe che una lamiera abbia ceduto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso: la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con alcune ambulanze: è stato fatto decollare un elicottero.

L'operaio era cosciente al momento dell'intervento degli operatori sanitari: è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Non sembrerebbe essere quindi in pericolo di vita. Oltre loro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri: le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. È arrivato anche il sindaco di Casciago Mirko Reto per capire la gravità dell'accaduto.

Presenti anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute dell'Insubria che stanno cercando di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.

(articolo il aggiornamento)