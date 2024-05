video suggerito

Incendio a Vimercate, in fiamme una cabina di derivazione della centrale elettrica Stando a quanto si apprende, è andata in fiamme una cabina di derivazione della centrale elettrica che si trova lungo via Kennedy, accanto all’ex polo Ibm. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incendio a Velasca di Vimercate, provincia di Monza e Brianza. Stando a quanto si apprende, è andata in fiamme una cabina di derivazione della centrale elettrica che si trova lungo via Kennedy, accanto all'ex polo Ibm. In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Vimercate, che in poco tempo sono riusciti a domare e a rendere inoffensivo il rogo. Sulle cause del grosso incendio sono ancora in corso le indagini delle forze dell'ordine. Non si registrano feriti e nessuna persona risulta coinvolta.

I residenti hanno raccontato di aver sentito prima uno scoppio e di aver visto successivamente un'alta colonna di fumo nero e denso. Questa è rimasta visibile per alcune ore da diversi chilometri di distanza dal luogo dell'incendio.

I vigili del fuoco hanno informato in una nota che sul posto sono intervenute diverse squadre del comando di Monza e Brianza. L'incendio ha coinvolto per la precisione "un trasformatore di alta tensione ed uno di media tensione elettrica ed un locale di sezionamento". Per spegnere il rogo, si legge sulla pagina Facebook dei pompieri di Vimercate, "si sono dovuti utilizzare due tipi di estinguenti per aver sotto controllo l'incendio. La prima sostanza estinguente utilizzata è stata l’anidride carbonica per la presenza dei quadri elettrici sotto tensione, mentre la seconda sostanza estinguente è stata la schiuma per estinguere l’olio dielettrico che serve per il funzionamento del trasformare elettrico".

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso a causa dell'elevata temperatura dell'olio e quindi della possibilità di un nuovo innesco. Sul posto sono intervenute l'autopompa da Vimercate, l'autopompa e l'autoscala dalla sede centrale di Monza, l'autobotte da Lissone e Carate Brianza e il modulo schiuma dal distaccamento di Lazzate.