Scoppia un incendio nella notte: a fuoco sei appartamenti Un incendio è scoppiato verso le 4 e ha coinvolto sei appartamenti di un palazzo di Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. Nelle prossime ore si cercherà di capire con esattezza le cause del rogo.

A cura di Giorgia Venturini

Mattinata di paura in un residence di Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni un incendio è scoppiato verso le 4 e ha coinvolto sei appartamenti. Per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di sei squadre dei vigili del fuoco: sono state impegnate per ore prima di riuscire a domare il rogo.

Nessuna persona è rimasta ferita

Fortunatamente nessun inquilino del palazzo è rimasto ferito o intossicato. I vigili del fuoco però alla fine dell'operazione hanno ritenuto i sei appartamenti inagibili. Nelle prossime ore si cercherà di capire con esattezza le cause del rogo: secondo Brescia Today, pare si sia trattato di un incidente, forse uno zampirone rimasto acceso, che avrebbe poi fatto bruciare alcune tende.

