Incendio in via Correnti a Milano, tre persone intrappolate nel palazzo: salvate dai pompieri Fiamme alte e fumo dentro un appartamento in pieno centro a Milano, zona Colonne di San Lorenzo. I vigili del fuoco al lavoro per salvare gli inquilini, che si erano rifugiati sul tetto per sfuggire al rogo.

Incendio in pieno centro intorno alle 20 a Milano, dentro un appartamento di via Cesare Correnti (zona Colonne di San Lorenzo). Tre persone sono rimaste intrappolate nel palazzo, e si sono rifugiate sul tetto per sfuggire alle fiamme. Adesso si trovano in salvo, portate in sicurezza dalla squadra dei pompieri.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere il rogo e salvare gli inquilini della casa bruciata: solo una ragazza è riuscita a fuggire in autonomia dall'edificio, tossendo, ed è stata immediatamente soccorsa dal 118. Adesso si trova ricoverata, in codice verde, alla clinica San Giuseppe.

Presenti anche i carabinieri la e polizia locale, che ha bloccato una parte di corso di porta Ticinese. A causa dei fili del tram, l'accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco è stato complicato.

Ancora in corso di accertamento le cause che hanno dato origine al grosso fumo nero, fuoriuscito dalle finestre dell'ultimo piano e visibile da tutti i passanti in zona. Tanti quelli che si sono fermati sotto l'incendio, tra lavoratori e turisti, a osservare la scena. Un folto gruppo che, dopo il salvataggio dell'ultima persona intrappolata da parte dai pompieri, è scoppiato in un lungo applauso.