A Milano crolla un edificio in costruzione: coinvolte tre persone Oggi è crollato parte di un palazzo in costruzione in via Espinasse 101: tre persone sono rimaste coinvolte.

A cura di Giorgia Venturini

Attimi di paura a Milano. Oggi è crollato parte di un palazzo in costruzione in via Espinasse 101. I fatti sono accaduti verso le 13:30 l'armatura di una soletta, di circa 150 metri quadri. Dal crollo sono rimaste coinvolte tre persone, nessuna delle quali in condizioni preoccupanti. Tutte sono state estratte dai vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato e medici e paramedici del 118 con quattro ambulanze.

Dalle prime informazioni le persone coinvolte sono tre operai di 24, 26 e 63 anni. Sono state tutte soccorse e trasportate in ospedale: non sono in pericolo di vita. Soltanto uno dei feriti è stato estratto dalle macerie della soletta. Al momento non sono chiare le cause che hanno provocato il crollo dell'edificio: tutto è ancora da chiarire. Polizia e vigili del fuoco sono al lavoro per capire anche eventuali responsabilità.