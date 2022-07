Scoppia un incendio nella cantina di un palazzo a Milano: due persone ustionate Oggi sabato 23 luglio nella cantina di un palazzo di via Rizzardi a Milano è scoppiato un incendio: due persone sono rimaste ustionate, altre due ferite.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nella mattinata di oggi sabato 23 luglio in un palazzo di via Rizzardi a Milano. Qui un incendio è divampato verso le 8.20: le fiamme hanno avvolto una cantina provocando alcune ustioni sul corpo a due persone. Altri due coinquilini del palazzo sono rimasti intossicati. Subito è scattata la chiamata ai vigili del fuoco.

L'intervento dei vigili del fuoco e i soccorsi ai feriti

Sul posto i pompieri sono intervenuti con quattro squadre: hanno immediatamente spento le fiamme ed evacuato la scala dove è avvenuto l'incendio. Al momento i vigili del fuoco sono in fase di verifica dello stabile: bisogna ancora capire cosa sia successo e le origini dell'incendio. Al momento non è ancora chiaro se il palazzo sia stato reso inagibile o meno.

Altro incendio nei giorni scorsi in zona Giambellino

Lo scorso 10 luglio le fiamme sono divampate al civico 33 di via Vespri Siciliani, in zona Giambellino a Milano. Il rogo, stando alle prime ricostruzioni, è scoppiato poco dopo le 14 coinvolgendo quattro appartamenti di un condominio. Diciassette le persone coinvolte, tutti abitanti del palazzo alla periferia sud ovest del capoluogo lombardo. Il caso più grave quello di una persona che ha riportato oltre ai segni di inalazione da fumi anche dei traumi al volto, dovuti alla caduta mentre cercava di fuggire dalle fiamme sempre più aggressive. Dopo le cure in ospedale, è stata dimessa. L'incendio è stato poi spento grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112 degli inquilini che per primi si sono accorti delle fiamme. Non è chiaro l'origine dell'incendio.