Incendio in un condominio al Giambellino, Milano: otto persone in ospedale Fiamme al civico 33 di via Vespri Siciliani, in zona Giambellino. Quattro gli appartamenti coinvolti. Ancora sconosciute le cause del rogo.

Foto dalla pagina Facebook Milanobelladadio

Fiamme al civico 33 di via Vespri Siciliani, in zona Giambellino a Milano. Il rogo, stando alle prime ricostruzioni, è divampato poco dopo le 14 di domenica 10 luglio e avrebbe coinvolto quattro appartamenti di un condominio. Diciassette le persone coinvolte, tra gli abitanti del palazzo alla periferia sud ovest del capoluogo lombardo.

Otto persone in ospedale

Tredici le persone evacuate, di cui otto in ospedale. Sei le persone in codice giallo per intossicazione da fumo: due al Policlinico, due San Carlo, due al San Paolo, due al San Giuseppe. Tra questi un caso più grave, ma sempre in codice giallo, che ha riportato oltre ai segni di inalazione da fumi anche dei traumi al volto, dovuti alla caduta mentre cercava di fuggire dalle fiamme sempre più aggressive. Un ultima persona, un uomo che era positivo al Covid e per questo in isolamento, si trova in codice verde al Sacco.

Le operazioni di soccorso

Un denso fumo nero che ha invaso le scale del palazzo e si è spinto in alto fino all'ultimo piano, rendendo difficili le operazioni di soccorso da parte dei pompieri. Il rogo è stato domato; restano al momento però ancora sconosciute le cause che l'hanno originato.

L'altro incendio

In contemporanea, va a fuoco anche la periferia milanese intorno a piazzale Corvetto. In via Mompiani, sud della città, una signora è rimasta lievemente intossicata a seguito di un incendio scoppiato alle prime luci dell'alba di oggi (intorno alle 6.30) e immediatamente spento dai vigili del fuoco. Non ce l'hanno fatta però i due gatti che abitavano dentro l'appartamento.

(Articolo in aggiornamento)