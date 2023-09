Scoppia un incendio nella discoteca Lime di Milano: il video del fumo denso che esce dai locali I vigili del fuoco sono al lavoro in Corso Lodi 65 dove questa mattina è scoppiato un incendio all’interno dei locali della Discoteca Lime di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Questa mattina i vigili del fuoco sono al lavoro in Corso Lodi 65 dopo essere stati allertati per la presenza di fumo all'interno della Discoteca Lime di Milano. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire: come spiegano i vigili del fuoco in una nota, sembra che al momento non ci siano fiamme ma solo fumo molto denso. Il condominio dove si trova la discoteca però non è stato coinvolto dal fumo. Al momento non risultano persone intossicate.

Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con 4 mezzi e venti uomini, sono al lavoro per mettere in sicurezza i locali. Nelle prossime ore verrà chiarito da dove è stato divampato il fumo. Dopo alcune ore di lavoro i vigili del fuoco precisano in una nota: "Tutte le otto squadre allertate sono ancora impegnate e si alternano nel tentativo di aprire un varco, attraverso la ventilazione, nei locali invasi da un densa coltre di fumo. Si lavora per capire da dove sia partito l'incendio e per questo sul posto da qualche minuto è giunto anche il nucleo di polizia giudiziaria. Il fumo fortunatamente sta interessando solo la discoteca e non ha intaccato lo stabile soprastante senza, pertanto, rendere necessaria una sua evacuazione".