Scoppia un incendio nel sottotetto di un palazzo a Milano: tutto l’edificio evacuato Poco dopo le 18.30 di oggi lunedì 4 settembre è scoppiato un incendio nel sottotetto di un palazzo in via Gulli a Milano: sul posto i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

In via Gulli a Milano è scoppiato un incendio nel sottotetto di un palazzo. Stando alle prime informazioni le fiamme sono divampate poco dopo le 18.30 di oggi lunedì 4 settembre. Non è ancora chiaro se ci siano persone intossicate, ma certo è che tutto il palazzo è stato evacuato e messo in sicurezza dai vigili del fuoco che stanno terminando le operazioni di spegnimento. Resta ancora da chiarire cosa abbia innescato le fiamme. Sul luogo dell'incendio si sono precipitati in pochi minuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i sanitari del 118.