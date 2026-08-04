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Incendio in un capannone in via Ettore Ponti in zona Barona a Milano: alta colonna di fumo nero

Incendio in via Ettore Ponti in zona Barona, sud-ovest di Milano. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco di Milano.
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A cura di Francesca Caporello
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Un incendio è scoppiato in un capannone dismesso in via Ettore Ponti, nel quartiere Barona, nei pressi della zona Romolo, a Milano sud-ovest, come confermato a Fanpage.it. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto, intorno alle 19, probabilmente in corrispondenza di un’officina meccanica. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco di Milano, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Presenti anche le forze dell’ordine, per gestire la viabilità e consentire i soccorsi, e un'ambulanza del 118 giunta in codice giallo. Al momento non si conoscono ancora né le cause né l'entità dell'incendio.

Intanto da più zone di Milano è visibile un'alta colonna di fumo nero che si sta alzando poco a poco dal luogo dell'incendio e sono numerose le segnalazioni di cittadini e residente che stanno assistendo alla scena.

Articolo in aggiornamento

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