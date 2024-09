Scoppia un incendio in un magazzino Lidl di San Donato Milanese: evacuata la struttura a causa del fumo

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Il magazzino andato a fuoco a San Donato Milanese (foto da vigili del fuoco)

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 settembre, in un magazzino dei supermercati Lidl in via Moro a San Donato Milanese (nella Città Metropolitana di Milano) nel complesso del centro commerciale ‘L'incontro'. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con cinque mezzi. Una persona è rimasta leggermente intossicata dai fumi.

L'incendio è sotto controllo

Stando a una prima valutazione, i pompieri sarebbero riusciti in pochi minuti a mantenere sotto controllo le fiamme. Il rogo è scoppiato intorno alle 17 del 9 settembre e avrebbe interessato solo il magazzino, che si trova di fronte alla strada provinciale 415 Paullese.

Nessuna persona sarebbe rimasta al suo interno. Mentre sono in corso le operazioni di spegnimento, la struttura, compreso il punto vendita, è stata fatta evacuare per precauzione e a causa dell'ingente quantità di fumo sprigionato.

Intossicata una donna di 41 anni

Solo una persona sarebbe rimasta ferita. Si tratta di una donna di 41 anni che avrebbe respirato dei fumi. I sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto con l'automedica della Croce rossa di San Donato, le hanno prestato le prime cure e l'hanno, poi, trasportata in codice verde al pronto soccorso per una leggera intossicazione.

Non sono ancora note le cause dell'incendio. Le fiamme potrebbero essere partite da un cortocircuito avvenuto nel blocco elettrico delle celle frigorifere. Nel giro di pochi minuti, queste si sarebbero propagate fino a interessare larga parte del magazzino.